В Британии обвинили Трампа в желании облегчить России победу в СВО

Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться скорейшего завершения конфликта на Украине, в связи с чем хочет облегчить Российской Федерации победу в специальной военной операции (СВО). Об этом написал британский журнал Spectator.

Как говорится в статье, американские власти выступают за нормализацию отношений с РФ и оказывают давление на Киев угрозой приостановки поставок оружия украинской стороне.

«Администрация (Трампа. — «Газета.Ru»), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России», — сказано в публикации.

Издание предположило, что, несмотря на все усилия президента Украины Владимира Зеленского, Киеву так и не удалось убедить главу Соединенных Штатов передать ВСУ больше зенитных ракет Patriot.

«Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно», — напоминает журнал.

1 июля стало известно, что США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая противоракеты Patriot, ракеты Stinger и 155-мм артиллерийские снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл, кто заменит Украине помощь от США.