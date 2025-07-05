На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил о планах Зеленского заставить Венгрию отказаться от энергоресурсов из РФ

Орбан: Зеленский намерен заставить Венгрию отказаться от энергии из России
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует заставить Венгрию отказаться от российских энергоресурсов. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в социальной сети X.

«Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!» — написал глава венгерского кабмина.

Накануне Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу запретить Венгрии и Словакии импортировать российские энергоресурсы. По словам премьера, это план Европы и Зеленского.

19 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна планирует импортировать из России 8-8,5 млрд кубометров газа в 2025 году. Он также отметил, что Будапешт не хочет отказываться от поставок российской нефти по «Дружбе», поскольку он является главным маршрутом.

Ранее премьер Венгрии предрек войну с Россией в случае вступления Украины в ЕС и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами