Орбан заявил о планах Зеленского заставить Венгрию отказаться от энергоресурсов из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует заставить Венгрию отказаться от российских энергоресурсов. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в социальной сети X.

«Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!» — написал глава венгерского кабмина.

Накануне Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу запретить Венгрии и Словакии импортировать российские энергоресурсы. По словам премьера, это план Европы и Зеленского.

19 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна планирует импортировать из России 8-8,5 млрд кубометров газа в 2025 году. Он также отметил, что Будапешт не хочет отказываться от поставок российской нефти по «Дружбе», поскольку он является главным маршрутом.

Ранее премьер Венгрии предрек войну с Россией в случае вступления Украины в ЕС и НАТО.