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В Венгрии раскрыли планы по закупке газа из РФ в 2025 году

Сийярто: Венгрия планирует импортировать из РФ 8-8,5 млрд кубометров газа
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Shutterstock

Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 млрд кубометров газа в 2025 году. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Речь идет о 8-8,5 миллиардах кубометров [газа из РФ. — «Газета.Ru»], которые в общей сложности поступят в Венгрию», — сказал он.

Глава МИД Венгрии также отметил, что Будапешт не хочет отказываться от поставок российской нефти по «Дружбе», поскольку он является главным маршрутом.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Также ЕК предложила запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года. Помимо этого, ЕК планирует утвердить запрет на покупку газа у РФ квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишив страны сообщества права вето.

16 июня Венгрия и Словакия наложили вето на план Европейской комиссии, в рамках которого предполагался полный отказ от российских энергоносителей.

Сийярто также напомнил, что сегодня Будапешт поставляет на территорию Украины более 40% электричества. Однако, по его словам, если страну отрежут от российской энергии, то она может прекратить экспорт ресурса.

Ранее в Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа.

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ПМЭФ – 2025
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