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В Венгрии заявили, что не откажутся от российских газа и нефти

Орбан пообещал, что не позволит ЕС заставить Венгрию отказаться от газа из РФ
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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что не позволит Евросоюзу (ЕС) запретить Венгрии и Словакии импортировать российские энергоресурсы. Такое заявление политик сделал в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, это план Европы и президента Украины Владимира Зеленского.

«‎И я сказал на последнем саммите, я понимаю, что они думают, что это навредит России, но Венгрия обеспечивает менее 3% импорта нефти, поступающей в Европу из России. Поэтому я не думаю, что это поставит россиян на колени или расстроит Владимира Владимировича», — сказал венгерский премьер.

Политик подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы этот план не был реализован.

До этого Орбан заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в следующем году и поставить у власти выгодное Киеву правительство. Глава венгерского кабмина добавил, что активная деятельность украинских спецслужб «происходит постоянно» как в сфере политики, так и в сфере общественных организаций, лидеров общественного мнения и медиа.

26 июня Венгрия воспрепятствовала принятию решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран.

Ранее Орбан предрек войну с Россией в случае вступления Украины в ЕС и НАТО.

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