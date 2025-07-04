В Турции отреагировали на слова о присоединении к коалиции дронов для Украины

Администрация Эрдогана: не комментируем заявления о коалиции дронов для Украины

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказалась комментировать заявления о присоединении к «коалиции дронов» для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации.

«Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства», — говорится в сообщении.

По его словам, позиция турецкой стороны по урегулированию украинского конфликта неоднократно четко выражалась. Он добавил, что Турция является сторонником справедливого мира и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта.

До этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что Турция и Бельгия намерены присоединиться к международной «коалиции дронов» по поставкам беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Спрудса, страны — участницы «коалиции дронов» намерены направить в 2025 году €2,75 млрд (245,5 млрд рублей) на поддержку Украины. Глава минобороны Латвии также рассказал о выделении €180 млн евро (16 млрд рублей) в совместный фонд закупок Drone Coalition под руководством Великобритании.

Ранее глава МИД Франции разозлился из-за вопроса про помощь Украине.