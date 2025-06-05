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В Латвии заявили о планах Турции присоединиться к военной помощи Украине

Глава МО Латвии Спрудс: Турция хочет присоединиться к коалиции дронов для ВСУ
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AP

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что Турция и Бельгия намерены присоединиться к международной «коалиции дронов» по поставкам беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова на конференции по инновациям в сфере обороны «UAV Summit 2025» в Риге приводятся на сайте латвийского минобороны.

«Наша сила в единстве, поэтому присоединение к коалиции новых союзников позволит нам оказать Украине столь необходимую поддержку», — сказал чиновник.

По словам Спрудса, страны — участницы «коалиции дронов» намерены направить в 2025 году €2,75 млрд (245,5 млрд рублей) на поддержку Украины. Глава минобороны Латвии также рассказал о выделении €180 млн евро (16 млрд рублей) в совместный фонд закупок Drone Coalition под руководством Великобритании. По его словам, поставка беспилотных летательных аппаратов на Украину позволит укрепить оборонную промышленность Латвии, стран Евросоюза и НАТО.

В конце марта стало известно, что страны Запада из коалиции по поставкам дронов для Украины, которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделили Киеву €20 млн на закупку разведывательных беспилотников (ISR). Деньги будут выделены из общего фонда помощи Украине. Отмечается, что поставка техники ожидается в течение трех месяцев.

Так называемая «коалиция дронов» была создана в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате Рамштайн.

Ранее сообщалось о намерении Швеции выделить Украине новую военную помощь.

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