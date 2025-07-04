Властям Украины и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно смириться с тем, что страна не сможет вернуть потерянные территории. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это», — подчеркнул он.

Такое положение дел, добавил британский аналитик, уже признают как союзники «киевского режима» в Европе и Америке, так и сами жители Украины.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина на переговорах с Российской Федерацией выдвигает нереалистичное требование о возвращении к границам 1991 года.

В мае экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине восстановить границы 1991 или 2022 годов. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал данное заявление запоздалым.

Ранее на Украине оценили желание населения воевать до выхода на границы 1991 года.