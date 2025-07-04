В России приостановили начисление пеней по налогам для мобилизованных

Кабмин приостановил начисление пеней по налогам и взносам для мобилизованных

Правительство России приостановило для граждан, призванных по мобилизации, начисление пеней по налогам и страховым взносам на период военной службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.

Нововведение распространяется на мобилизованных граждан и организации, в которых мобилизованный является руководителем и одновременно единственным учредителем.

Приостановка начисления пеней будет действовать в течение всего срока военной службы, а также еще несколько месяцев после ее завершения – до 28 числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания. Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Решение о приостановке является частью мер поддержки мобилизованных граждан и предпринимателей.

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