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В России приостановили начисление пеней по налогам для мобилизованных

Кабмин приостановил начисление пеней по налогам и взносам для мобилизованных
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Правительство России приостановило для граждан, призванных по мобилизации, начисление пеней по налогам и страховым взносам на период военной службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.

Нововведение распространяется на мобилизованных граждан и организации, в которых мобилизованный является руководителем и одновременно единственным учредителем.

Приостановка начисления пеней будет действовать в течение всего срока военной службы, а также еще несколько месяцев после ее завершения – до 28 числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания. Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Решение о приостановке является частью мер поддержки мобилизованных граждан и предпринимателей.

До этого председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в РФ в 2026 году могут запустить специальную программу ипотеки для участников СВО. По его словам, сейчас вопрос о создании такой ипотеки находится на изучении в правительстве.

В начале июня сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести для ветеранов СВО льготы при регистрации ИП.

Ранее кипрский журналист предрек военную победу России.

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