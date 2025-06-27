В России запустят специальную программу ипотеки для участников СВО

Депутат Аксаков: в РФ в 2026 году может появиться специпотека для участников СВО

В РФ в 2026 году могут запустить специальную программу ипотеки для участников СВО. Об этом рассказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

«Есть поручение президента... чтобы проработали вопрос по ипотечной поддержке ребят, которые участвуют в специальной военной операции», — рассказал он.

По его словам, сейчас вопрос о создании такой ипотеки находится на изучении в правительстве.

Вероятнее всего, данная программа не будет действовать в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Сейчас аналитики вычисляют, какая сумма из бюджета может быть выделена на реализацию данной программы и по какой ставке ветеранам будет предоставлена льготная ипотека.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести для ветеранов СВО льготы при регистрации ИП.

Необходимые поправки в Налоговый кодекс уже направлены на рассмотрение в правительство. Согласно предложению, льгота будет действовать для ИП, выбравших систему налогообложения «доходы минус расходы». Сниженная ставка будет применяться с момента регистрации предпринимателя и сохранится на протяжении пяти налоговых периодов.

Ранее Минфин предложил участникам СВО льготы по транспортному и земельному налогу.