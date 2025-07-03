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Кипрский журналист предрек военную победу России

Журналист Христофору: СВО закончится военной победой России
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Евгений Биятов/РИА Новости

Специальная военная операция на Украине неизбежно закончится, и это будет победа России. Такой прогноз дал кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, ситуация для Киева с каждым днем становится все хуже.

«Продвижение России, на мой взгляд, просто показывает, что методика войны измором работает. Она занимает много времени и ресурсов, но работает, и мы видим, как рушится линия фронта Украины. С каждым днем ситуация становится все хуже, а продвижение России становится все быстрее», — отметил обозреватель.

Он добавил, что как только Россия достигнет Днепра, Украина, как суверенное и экономически жизнеспособное государство, перестанет существовать.

До этого Христофору заявлял, что президенту США Дональду Трампу на фоне успехов Вооруженных сил РФ на Украине следует отдалиться от лидера страны Владимира Зеленского. По его мнению, Киев и коллективный Запад «уже побеждены».

Ранее на Западе перечислили сценарии поддержки Украины в 2026 году.

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