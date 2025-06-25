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Названа зарплата, необходимая для нормальной жизни

Маркетолог Зайнуллин: для нормальной жизни нужна зарплата в 150–200 тыс. рублей
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Depositphotos

Для нормальной жизни россиянам нужна зарплата в 100–200 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«В зависимости от стоимости расходов в регионе, с учетом стоимости жилья, коммунальных услуг, транспорта, продуктов питания, одежды, обучения, оптимальный уровень заработной платы для «нормальной» жизни должен составлять 100–150 тыс. в месяц. Эта сумма покрывает основные расходы и позволяет как-то вкладываться в свое развитие. А если людям надо откладывать деньги на будущее, создавать финансовую подушку безопасности, инвестировать, то это возможно при доходе от 200 тыс. рублей в месяц», — отметил Зайнуллин.

Он уточнил, что жители крупных городов России в среднем получают по 70–80 тыс. рублей, а жители небольших городов — порядка 30–40 тыс. рублей ежемесячно. Этих зарплат не хватает для полноценной жизни, уверен профессор.

По его словам, россиян спасает то, что большинство из них являются собственниками жилья и у них нет необходимости тратиться на аренду. Однако значительная часть населения при этом не имеет собственного жилья, особенно если мы говорим о молодежи.

«Молодым людям ежемесячно нужно тратить порядка 20–40 тыс. рублей в месяц на жилье, около 20 тыс. — на получение высшего образования, плюс еще расходы на одежду, питание, коммунальные услуги. В итоге мы приходим к цифре не менее 100 тыс. рублей в месяц на человека. Такая сумма необходима, чтобы покрывать основные траты и жить без излишеств. У людей более старшего возраста — старше 25 — прибавляются расходы на детей», — оценил Зайнуллин.

Ранее был спрогнозирован уровень молодежной безработицы в России.

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