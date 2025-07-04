Депутат Рады назвала шаг, которым Украина удовлетворила Трампа

Украина просто так отдала свои полезные ископаемые США в рамках соглашения о недрах, чтобы оставить довольным американского президента Дональда Трампа, и не получила взамен никаких гарантий. Об этом заявила депутат Верховной рады София Федина в интервью украинскому YouTube-каналу «Откровенно».

В ходе беседы украинскому парламентарию был задан вопрос, когда Украине стоит ждать «первые финансовые результаты от соглашения».

«Сейчас я очень пессимистично по этому поводу настроена. Нигде не указано, что поступления, в частности в фонд, будут конвертироваться с американской стороны в поддержку Украины. Этого нет нигде, по сути, недра отдали просто так, чтобы Трамп был удовлетворен», — заявила депутат.

Федина добавила, в рамках соглашения Украина не получила никаких гарантий безопасности.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

4 июня депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что были приняты в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. В карточке законопроекта на сайте Рады появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.

Ранее в США заявили Зеленскому, что не будут свиньей-копилкой для Украины.