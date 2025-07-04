Политолог: Трамп утратил азарт к урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп не смог добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине, потому утратил «кавалерийский азарт» в этом вопросе. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя состоявшиеся телефонные переговоры главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным.

«Это хорошо, потому что каждый раз, когда он загорается ею (Украиной — «Газета.Ru»), американские ястребы и европейские лидеры более настойчиво начинают требовать от него давления на Москву. И в итоге Трамп оказывается в ловушке», — отметил эксперт.

Впрочем, Трампу вряд ли дадут полностью остыть к украинскому вопросу. В июле стоит ожидать, что ястребы попытаются ввести против России санкции, а в сентябре — включить помощь Киеву в бюджет США, добавил Дробницкий.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне. Президент США остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По его мнению, в мирном процессе прогресса нет. Глава Белого дома заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но Соединенные Штаты должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американист объяснил, почему Трамп готов «сдать Украину полностью».