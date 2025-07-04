На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американист объяснил, почему Трамп готов «сдать Украину полностью»

Аналитик Ордуханян: Трампа по-настоящему беспокоят Иран и Китай, а не Украина
true
true
true
close
AP/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп гораздо сильнее обеспокоен влиянием Китая и вопросом о ядерном статусе Ирана, поэтому фактически готов «сдать Украину полностью», заявил «Газете.Ru» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Я думаю, что Трамп намеренно заявил, что ему ничего не удалось достичь на Украине, потому что это вовсе не в традициях Трампа. Он никогда не признает какие-то свои даже упущения, не говоря уже об ошибках. Это сделано сознательно, потому что Трампу уже настолько все это надоело, и он сейчас просто исходит из очень простой концепции, что это уже проигранное дело», — сказал эксперт.

По мнению американиста, Трамп заявил о своем недовольстве ходом мирного процесса по Украине, чтобы показать растущую дистанцированность Соединенных Штатов от украинского вопроса.

«Он хотел показать, что умывает руки от всего этого», — считает Ордуханян.

Трампа, по оценке эксперта, гораздо больше беспокоит ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Китай недавно «эффектно показал» свой авианосец, а также вопрос о ядерном статусе Ирана.

Американцы не хотят сейчас противостоять одновременно и Китаю, и России, полагает эксперт, поэтому Вашингтон стремится «себя обезопасить». Цена за все это, по словам Ордуханяна, — «сдача Украины полностью» и пренебрежительное отношение к НАТО.

3 июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным — и остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе нет прогресса. Он также заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о проведении встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами