Политолог высказался о переговорах Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются политической сенсацией. Об этом заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук, передает «Царьград».

«А теперь вспомните те условия, которые мы обозначали для начала перемирия. <...> Мы готовы к перемирию, если США и Европа прекратят поставки вооружения. <...> Вчера делается фактически официальное заявление на эту тему, а теперь Трамп инициирует соответствующий разговор», — сказал он.

Пинчук считает, что Трамп «дал пас России», согласившись с ее риторикой.

Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали возможность личной встречи. Помощник российского лидера добавил, что пока данная идея «висит в воздухе».

Ранее в Кремле сообщили о схожести позиций Путина и Трампа относительно диалога.