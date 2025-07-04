Стало известно о ночных переговорах Макрона и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил американскому лидеру поздно вечером 3 июля, чтобы обсудить тему Украины и Ирана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По информации источника, лидеры также обсудили и текущие переговоры между Евросоюзом и США по тарифам. Также The Guardian пишет, что Макрон провел встречу с президентом Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить Иран и сектор Газа.

Также накануне состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президент США остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По его мнению, в мирном процессе прогресса нет. Глава Белого дома заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине.