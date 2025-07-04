Политолог подвел итоги телефонных переговоров Путина и Трампа

Политолог Дмитрий Солонников в интервью Tsargrad.tv прокомментировал завершившиеся телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что любой диалог лидеров двух сверхдержав лучше, чем его отсутствие.

С другой стороны, по его словам, история с Ираном показала, что неважно, находятся США в переговорном процессе с кем-то или не находятся. Это не останавливает их от враждебных действий.

Эксперт допустил, что лидер Соединенных Штатов продолжит диалог с президентом России, при этом параллельно будут приниматься решения против Москвы.

«Пятьсот-процентные пошлины на Россию — введут. Ну, удара по России, конечно же, военного не будет. Но ужесточение санкций — да пожалуйста», — сказал Солонников.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне. Президент США остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По его мнению, в мирном процессе прогресса нет. Глава Белого Дома заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но Соединенные Штаты должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпосланник Трампа предложил снять санкции с России в сфере энергетики.