Спецпосланник Трампа предложил снять санкции с России в сфере энергетики

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что с России необходимо снять санкции в энергетической сфере. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Тема торговли с Россией разжигает американскую администрацию. Уиткофф предлагает снять санкции в сфере энергетики с России», — говорится в публикации.

В то же время, по данным издания, не все в Белом доме разделяют позицию Уиткоффа. В частности, министр внутренних дел США Дуглас Бергам считает, что Россию необходимо вытеснить с рынка энергоносителей.

В июне Венгрия и Словакия наложили вето на план Европейской комиссии, в рамках которого предполагался полный отказ от российских энергоносителей.

Кроме того, Еврокомиссия предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Также ЕК намерена запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года.

Ранее в Германии признали, что без российского газа деиндустриализацию ФРГ не остановить.