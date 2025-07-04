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Матвиенко объяснила важность внесения изменений в Конституцию России

Матвиенко: без внесенных изменений в конституцию невозможно развитие России
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РИА Новости

Без изменений в Конституции России, внесенных президентом России Владимиром Путиным пять лет назад, невозможно было бы полноценное развитие государства. Об этом в своем Telegram-канале заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Пять лет назад, 4 июля, вступили в силу поправки в Конституцию России. Это особый день в нашей современной истории. Он определил гарантии необратимости нашего закрепления в новой геополитической реальности как значимой мировой державы», — подчеркнула она.

По словам спикера Совфеда, без поправок в конституцию, принятых пять лет назад, «невозможно было бы дальнейшее развитие России как суверенного, правового социального государства».

В конце мая председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что национальная идея должна основываться на традиционных ценностях и ее необходимо закрепить в Конституции России.

Ранее в Госдуме оценили возможность изменения Конституции России.

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