В Госдуме оценили возможность изменения Конституции России

Крашенинников: Конституция РФ отвечает реалиям времени, менять нет необходимости

Действующая Конституция России отвечает реалиям времени, сейчас нет необходимости принимать какие-то изменения. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе Петербургского международного юридического форума не исключил, что в будущем в основу российского законодательства могут быть внесены существенные изменения.

«На данный период времени Конституция достаточно хорошо написана. Что касается поправок в Конституцию, я не вижу необходимости сейчас принимать какие-то поправки», — заявил Крашенинников.

По словам главы комитета ГД, периодически возникают какие-то вопросы, однако они имеют «эмоционально-пиаровское свойство».

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции РФ с изменениями, внесенными на основании законов о принятии новых регионов в состав страны.

Ранее Володин уличил Клишаса в трактовке Конституции «по-своему».