На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили возможность изменения Конституции России

Крашенинников: Конституция РФ отвечает реалиям времени, менять нет необходимости
close
Максим Блинов/РИА Новости

Действующая Конституция России отвечает реалиям времени, сейчас нет необходимости принимать какие-то изменения. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе Петербургского международного юридического форума не исключил, что в будущем в основу российского законодательства могут быть внесены существенные изменения.

«На данный период времени Конституция достаточно хорошо написана. Что касается поправок в Конституцию, я не вижу необходимости сейчас принимать какие-то поправки», — заявил Крашенинников.

По словам главы комитета ГД, периодически возникают какие-то вопросы, однако они имеют «эмоционально-пиаровское свойство».

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции РФ с изменениями, внесенными на основании законов о принятии новых регионов в состав страны.

Ранее Володин уличил Клишаса в трактовке Конституции «по-своему».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами