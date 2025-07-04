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Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам с ним

Трамп заявил, что Иран якобы готов к прямым переговорам с ним
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов к прямым переговорам с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иран хочет говорить, и, я думаю, они хотели бы говорить со мной. И пришло время им это сделать. Мы не хотим причинить им вред, мы хотим позволить им снова стать страной», — сказал американский лидер в разговоре с журналистами.

3 июля портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на следующей неделе в Норвегии. По данным издания, точная дата встречи пока не определена. Отмечается, что Уиткофф и Арагчи поддерживали прямой диалог во время эскалации между Ираном и Израилем.

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи также заявлял, что Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном, но для этого США должны обеспечить ненападение на Исламскую Республику в будущем.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в МИД Ирана рассказали о состоянии ядерных объектов страны после ударов США.

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