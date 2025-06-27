Небензя: попытки Киева вернуться к тому, что было в 1991 году, нереальны

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина на переговорах с Российской Федерацией выдвигает нереалистичное требование о возвращении к границам 1991 года. Об этом он рассказал в интервью RT.

«На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации... Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», – сказал дипломат.

До этого бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине восстановить границы 1991 или 2022 годов. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал данное заявление запоздалым.

Ранее на Украине оценили желание населения воевать до выхода на границы 1991 года.