Спецпосланник Трампа может встретиться с главой МИД Ирана на следующей неделе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на следующей неделе в Норвегии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, точная дата встречи пока не определена. Отмечается, что Уиткофф и Арагчи поддерживали прямой диалог во время эскалации между Ираном и Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее глава МИД Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США.