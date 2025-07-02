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В МИД Ирана рассказали о состоянии ядерных объектов страны после ударов США

Глава МИД Арагчи: иранские ядерные объекты серьезно повреждены после ударов США
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Denis Balibouse/Reuters

Ядерные объекты Ирана получили серьезные повреждения в результате американских ударов по ним. Об этом заявил глава министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, никто точно не знает, что произошло на заводе по обогащению урана Фордо, по которому американские военные нанесли удары. При этом на данный момент известно, что объекты были серьезно и сильно повреждены, рассказал дипломат.

Организация по атомной энергии Ирана в настоящее время проводит оценку и анализ, и отчет будет представлен правительству. Пока нет точных данных относительно масштабов ущерба, необходимо дождаться оценок, возможно ли перезапустить ядерные объекты и будут ли они перезапущены, поделился министр.

Согласно религиозному предписанию, фетве верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ядерному оружию нет места в оборонной доктрине республики, оно запрещено с религиозной точки зрения, добавил Арагчи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее глава МИД Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США.

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