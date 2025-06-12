Король и наследный принц Саудовской Аравии направили Путину поздравительные телеграммы

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поздравили российского президента Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает Саудовское агентство печати, пишет ТАСС.

В поздравительных телеграммах король и наследный принц «пожелали президенту Путину счастья и крепкого здоровья, а правительству и народу дружественной Российской Федерации — дальнейшего развития и благополучия».

Также сегодня президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Путина с Днем России.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительную телеграмму Путину. В ней он отметил, что сотрудничество между Москвой и Тегераном вышло на стратегический уровень и сейчас продолжает расти. Глава республики выразил уверенность, что при сохранении такой тенденции взаимодействие РФ и Ирана на двустороннем и международном уровнях будет расширяться день ото дня.

Кроме того, к президенту РФ по случаю Дня России обратился азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что между Москвой и Баку сложились тесные дружеские отношения.

Ранее Путин назвал День России символом мощного пути российского государства.