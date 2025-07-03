В Москву прибыл глава МИД Саудовской Аравии

В Москве приземлился самолет, на котором прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Об этом пишет ТАСС.

В российской столице главы МИД королевства намеревается обсудить с руководством РФ двусторонние отношения между странами, а также международную и региональную повестку.

До этого сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия прорабатывают запуск прямых авиарейсов между двумя странами. Переговоры находятся на финальной стадии и ведутся между авиавластями Саудовской Аравии и министерством транспорта РФ.

Как отметил востоковед Леонид Цуканов, ключевым препятствием остается отсутствие гарантий со стороны Эр-Рияда, что российские самолеты не будут задержаны по запросу третьих стран. Он пояснил, что, несмотря на независимость Саудовской Аравии от коллективных санкционных механизмов, таких как в ЕС, стратегическая близость с США создает риски внешнего давления на королевство.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа может встретиться с главой МИД Ирана на следующей неделе.