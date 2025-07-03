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Глава РФПИ заявил о начале новой главы после телефонного разговора Трампа и Путина

Дмитриев: после телефонного разговора Трампа и Путина начинается новая глава
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о начале новой главы после телефонного разговора между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя новость о том, что российский лидер поздравил во время телефонной беседы своего американского коллегу с Днем независимости США.

По его словам, позитивное сотрудничество между двумя странами жизненно важно для глобального мира и процветания.

«Начинается новая глава», — считает Дмитриев.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 3 июля. Путин и Трамп обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и другие темы.

Путин и Трамп говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

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