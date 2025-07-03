Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«Весьма обстоятельно уважаемые коллеги обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом», — рассказал он.

Ушаков отметил, что с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций «исключительно политико-дипломатическими средствами».

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что не желает смены власти в Иране. По мнению главы Белого дома, республика способна восстановиться и добиться успеха, поскольку иранцы — очень хорошие торговцы и отличные бизнесмены, у которых много нефти.

Лидеры России и США говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

Ранее Медведев заявил о странах, готовых передать Ирану ядерный боекомплект.