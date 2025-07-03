Путин согласился с утверждением, что «красота спасет мир»

Президент России Владимир Путин согласился с известным утверждением «красота спасет мир» во время посещения выставки участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Об этом сообщает РИА Новости.

На выставке глава государства пообщался с Ириной Амосовой, руководителем компании по производству уходовой косметики «Эстилаб». Когда предпринимательница спросила, действительно ли красота может спасти мир, Путин ответил: «Так и есть».

Президент отметил, что в этот же день планирует телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Узнав, что «Эстилаб» сотрудничает с МГУ и Сеченовским университетом для создания эффективных косметических формул, Путин пообещал порекомендовать продукцию бренда для продвижения на рынок США.

«Обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом», — заявил российский лидер, имея в виду возможное обсуждение с Трампом перспектив вывода российской косметики на американский рынок.

Президент также отметил, что Россия сумела выстроить уникальный механизм развития страны.

Ранее Путин спросил у участников форума АСИ, что передать Трампу.