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Путин согласился с утверждением, что «красота спасет мир»

Путин поддержал утверждение, что красота спасет мир
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласился с известным утверждением «красота спасет мир» во время посещения выставки участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Об этом сообщает РИА Новости.

На выставке глава государства пообщался с Ириной Амосовой, руководителем компании по производству уходовой косметики «Эстилаб». Когда предпринимательница спросила, действительно ли красота может спасти мир, Путин ответил: «Так и есть».

Президент отметил, что в этот же день планирует телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Узнав, что «Эстилаб» сотрудничает с МГУ и Сеченовским университетом для создания эффективных косметических формул, Путин пообещал порекомендовать продукцию бренда для продвижения на рынок США.

«Обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом», — заявил российский лидер, имея в виду возможное обсуждение с Трампом перспектив вывода российской косметики на американский рынок.

Президент также отметил, что Россия сумела выстроить уникальный механизм развития страны.

Ранее Путин спросил у участников форума АСИ, что передать Трампу.

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