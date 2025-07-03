На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий политолог оценил критику Каллас в адрес Китая

Политолог Рар: Каллас не понимает, почему Китай сотрудничает с Россией
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал критику главы евродипломатии Каи Каллас в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией. По мнению эксперта, в Европе не понимают, почему Пекин одновременно работает с Западом и Востоком, не соблюдая при этом никаких «правил».

Кроме того, европейские политики понимают, что мир становится многополярным и воспринимают это очень болезненно, считает политолог.

«У Пекина свои национальные интересы и своя мораль, что китайская сторона и объяснила главе дипломатии Евросоюза. Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо», — указал Рар.

По его прогнозам, европейцы и впредь будут упорно призывать КНР вернуться к политике «общих правил», которые на самом деле написаны Западом.

Накануне Каллас перед встречей с главой МИД КНР Ван И раскритиковала китайские компании за сотрудничество с Москвой. По ее словам, корпорации Китая якобы являются «спасательным кругом» России в конфликте на Украине.

До этого глава евродипломатии назвала Китай «ключевым пособником» России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают.

Ранее в Китае назвали условие, при котором мир не погрузится в хаос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами