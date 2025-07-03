Политолог Рар: Каллас не понимает, почему Китай сотрудничает с Россией

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал критику главы евродипломатии Каи Каллас в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией. По мнению эксперта, в Европе не понимают, почему Пекин одновременно работает с Западом и Востоком, не соблюдая при этом никаких «правил».

Кроме того, европейские политики понимают, что мир становится многополярным и воспринимают это очень болезненно, считает политолог.

«У Пекина свои национальные интересы и своя мораль, что китайская сторона и объяснила главе дипломатии Евросоюза. Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо», — указал Рар.

По его прогнозам, европейцы и впредь будут упорно призывать КНР вернуться к политике «общих правил», которые на самом деле написаны Западом.

Накануне Каллас перед встречей с главой МИД КНР Ван И раскритиковала китайские компании за сотрудничество с Москвой. По ее словам, корпорации Китая якобы являются «спасательным кругом» России в конфликте на Украине.

До этого глава евродипломатии назвала Китай «ключевым пособником» России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают.

Ранее в Китае назвали условие, при котором мир не погрузится в хаос.