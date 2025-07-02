На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае назвали условие, при котором мир не погрузится в хаос

Ван И: мир не погрузится в хаос, если Китай и ЕС будут сотрудничать
true
true
true
close
Shutterstock

Мир не погрузится в хаос, если Китай и Европейский союз (ЕС) будут придерживаться многосторонности. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе, передает пресс-служба МИДа Китая.

«Сегодняшний мир находится в хаосе, политика односторонних действий и запугивание серьезно ударили по международному порядку и международным правилам», — заявил Ван И.

Глава китайского МИД отметил, что «блоковой конфронтации будет сложно сформироваться» в том случае, если Китай и Европа, будучи двумя основными силами и экономиками мира, будут твердо придерживаться диалога и сотрудничества.

Ван И добавил, что если Китай и Европа в своих отношениях выберут открытость и взаимовыгодное сотрудничество, то тогда тенденция экономической глобализации не будет обращена вспять и «мир не погрузится в хаос».

До этого глава Евродипломатии Кая Каллас призвала мировое сообщество использовать экономические альянсы для военного сдерживания Китая и борьбы с его экономическим влиянием. Она отметила, что сейчас страны находятся в таком положении, когда экономические альянсы могут отвечать и за военное сдерживание.

Замминистра экономического развития Польши Михал Барановский в свою очередь заявил, что Евросоюз не станет сближаться с Китаем, если у него не выйдет наладить диалог с Соединенными Штатами.

Ранее в МИД Китая отреагировали на возможное введение санкций ЕС против банков КНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами