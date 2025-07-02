В Китае назвали условие, при котором мир не погрузится в хаос

Ван И: мир не погрузится в хаос, если Китай и ЕС будут сотрудничать

Мир не погрузится в хаос, если Китай и Европейский союз (ЕС) будут придерживаться многосторонности. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе, передает пресс-служба МИДа Китая.

«Сегодняшний мир находится в хаосе, политика односторонних действий и запугивание серьезно ударили по международному порядку и международным правилам», — заявил Ван И.

Глава китайского МИД отметил, что «блоковой конфронтации будет сложно сформироваться» в том случае, если Китай и Европа, будучи двумя основными силами и экономиками мира, будут твердо придерживаться диалога и сотрудничества.

Ван И добавил, что если Китай и Европа в своих отношениях выберут открытость и взаимовыгодное сотрудничество, то тогда тенденция экономической глобализации не будет обращена вспять и «мир не погрузится в хаос».

До этого глава Евродипломатии Кая Каллас призвала мировое сообщество использовать экономические альянсы для военного сдерживания Китая и борьбы с его экономическим влиянием. Она отметила, что сейчас страны находятся в таком положении, когда экономические альянсы могут отвечать и за военное сдерживание.

Замминистра экономического развития Польши Михал Барановский в свою очередь заявил, что Евросоюз не станет сближаться с Китаем, если у него не выйдет наладить диалог с Соединенными Штатами.

Ранее в МИД Китая отреагировали на возможное введение санкций ЕС против банков КНР.