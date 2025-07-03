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В Иране заявили, что продолжают придерживаться ДНЯО и соглашения с МАГАТЭ

Глава МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться ДНЯО и соглашения с МАГАТЭ
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Sha Dati/Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжает соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), несмотря на принятие закона о приостановке сотрудничества с агентством. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Х.

«Иран по-прежнему соблюдает ДНЯО и свои обязательства по соглашению о гарантиях (с МАГАТЭ)», — написал дипломат.

Комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о необходимости скорейшего начала переговоров об «окончании ядерной программы Ирана», Арагчи подчеркнул, что подобный подход ставит под сомнение целесообразность участия Европейского союза в каких-либо будущих переговорах.

26 июня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил об официальной публикации закона о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с МАГАТЭ. Он отметил, что продолжение сотрудничества с агентством невозможно до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

До этого глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас, предваряя встречу министров иностранных дел стран ЕС, сообщила о потенциальной возможности возобновления санкционного давления на Иран. Это произойдет в случае, если прогресс в переговорном процессе по иранской ядерной программе не будет достигнут.

Ране глава МАГАТЭ напомнил, по какой причине агентство присутствует в Иране.

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