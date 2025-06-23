Каллас не исключила введения ЕС санкций против Ирана

Каллас: ЕС восстановит санкции против Ирана при отказе от ядерной сделки

ЕС может восстановить санкции против Ирана, если не будут достигнуты договоренности по ядерному досье. Об этом заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС, пишет РИА Новости.

«В рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — «Газета.Ru») у нас есть действующие обязательства. У нас есть механизм быстрого реагирования, который заключается в восстановлении всех санкций, если не будет улучшений», — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что у Ирана не должно быть ядерного оружия и призвала другие страны работать в этом направлении.

В 2015 году Россия, США, Китай, Германия, Великобритания, Франция и Иран заключили ядерную сделку, предполагающую снятие санкций с исламской республики в обмен на ограничение ядерной программы.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства Ирана. В ответ в Тегеране сообщили о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной сделке, в частности, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

23 июня в Брюсселе состоится заседание глав МИД ЕС, на котором обсудят ситуацию вокруг Ирана на фоне ударов США. По словам Каллас, министры иностранных дел стран Евросоюза настроены на дипломатическое решение конфликта на Ближнем Востоке.

Она выразила надежду на продолжение переговоров с Ираном касательно ядерных тем и более широких вопросов безопасности в Европе.

Ранее в США посоветовали Каллас «заткнуться» после слов об Иране.