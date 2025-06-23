На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каллас не исключила введения ЕС санкций против Ирана

Каллас: ЕС восстановит санкции против Ирана при отказе от ядерной сделки
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

ЕС может восстановить санкции против Ирана, если не будут достигнуты договоренности по ядерному досье. Об этом заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС, пишет РИА Новости.

«В рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — «Газета.Ru») у нас есть действующие обязательства. У нас есть механизм быстрого реагирования, который заключается в восстановлении всех санкций, если не будет улучшений», — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что у Ирана не должно быть ядерного оружия и призвала другие страны работать в этом направлении.

В 2015 году Россия, США, Китай, Германия, Великобритания, Франция и Иран заключили ядерную сделку, предполагающую снятие санкций с исламской республики в обмен на ограничение ядерной программы.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства Ирана. В ответ в Тегеране сообщили о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной сделке, в частности, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

23 июня в Брюсселе состоится заседание глав МИД ЕС, на котором обсудят ситуацию вокруг Ирана на фоне ударов США. По словам Каллас, министры иностранных дел стран Евросоюза настроены на дипломатическое решение конфликта на Ближнем Востоке.

Она выразила надежду на продолжение переговоров с Ираном касательно ядерных тем и более широких вопросов безопасности в Европе.

Ранее в США посоветовали Каллас «заткнуться» после слов об Иране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами