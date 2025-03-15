Ушаков: лидеры Европы ведут себя с Трампом как ласковые собачки у ног хозяина

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские лидеры ведут себя с президентом США Дональдом Трампом «как ласковые собачки». Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Как ласковые собачки у ног хозяина — это и происходит», — сказал Ушаков.

Так он прокомментировал резкий разворот европейских лидеров, которые массово стали поддерживать перемирие на Украине.

Президент России Владимир Путин заявлял, что американский лидер Дональд Трамп с его характером «довольно быстро наведет порядок» и европейские элиты встанут «у ноги хозяина». По словам российского лидера, представители элиты стран Европы «будут нежно помахивать хвостиком» перед новым президентом США. Им больше нравился экс-президент США Джо Байден, в то время как у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, указал Путин.

Ранее Путин удивился «интеллигентному» отношению Трампа к европейским лидерам.