В Генпрокуратуре РФ заявили о регулярных контактах с коллегами из Азербайджана

Генпрокуратуры России и Азербайджана поддерживают постоянный контакт по текущим вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства, передает ТАСС.

«В приоритете — вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран», — говорится в заявлении ГП РФ.

До этого директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил «Газете.Ru», что разногласия в отношениях России и Азербайджана искусственно подогреваются извне.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что отношения России и Азербайджана носят характер стратегического союзничества и «безусловно, есть силы, которым это не нравится».

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в МИД РФ сообщили, что дипломатов до сих пор не допустили к арестованным в Баку журналистам.