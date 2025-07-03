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Дипломатов до сих пор не допустили к арестованным в Баку журналистам

Захарова: дипломатов пока не допустили к арестованным в Баку журналистам
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Дипломаты до сих пор не получили доступ к арестованным в Азербайджане журналистам. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным», — сказала она.

По словам Захаровой, дипломаты работают с азербайджанскими коллегами по дипломатической линии.

Накануне Захарова заявила, что Россия запросила посещение российских журналистов, которые были арестованы в Азербайджане.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Утром 2 июля Захарова заявила, что для РФ и Азербайджана чрезвычайно важны отношения дружбы, но есть те, кто хочет их испортить, и они должны хорошо об этом подумать.

Ранее отец задержанного в Азербайджане россиянина не стал раскрывать никаких подробностей.

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