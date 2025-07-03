Соединенные Штаты хотят отдать Украину России. Так в своем Telegram-канале прокомментировала приостановку военной помощи Киеву от Вашингтона депутат Рады Марьяна Безуглая.

«Америка с приходом новой администрации приняла решение отдать нас России», — отметила она.

В этой связи, как добавила Безуглая, 2025 год будет крайне сложным для Украины.

До этого журналист Алекс Христофору заявлял, что специальная военная операция на Украине неизбежно закончится, и это будет победа России. Он добавил, что как только Россия достигнет Днепра, Украина, как суверенное и экономически жизнеспособное государство, перестанет существовать.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что чем меньше Украина получит ракет, тем ближе конец СВО.