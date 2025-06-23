В Кремле начались переговоры Путина и лидера Мали

В Москве начались переговоры главы РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоита. Об этом говорится на сайте Кремля.

Сообщается, что встреча проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

«Сегодня мы подписываем несколько документов, точнее, три документа, которые, безусловно, будут укреплять договорно-правовую базу нашего взаимодействия», — говорится в послании Путина к гостю.

Политики обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу, а также ряд актуальных проблем региональной и международной повестки. Кроме того, будут подписаны соглашения об основах отношений между странами, о создании межправкомиссии, а также о сотрудничестве в области использования «мирного атома».

До этого Путин встречался с Гоита в 2023 году, на полях второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. После встречи в рамках мероприятия с делегацией Минобороны РФ лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании альянса коллективной обороны.

Ранее Путин назвал главного инициатора глобальной гонки вооружений.