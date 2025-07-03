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В США заявили, что Трамп не до конца разбирается в деталях законопроекта о расходах

NOTUS: Трамп не до конца знает детали «красивого законопроекта» о расходах
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп не до конца разбирается в деталях собственного масштабного законопроекта «о расходах и налогах» под названием The Big Beautiful Bill. Об этом пишет портал NOTUS со ссылкой на источники.

Как рассказали порталу источники, знакомые с ситуацией, в ходе встречи с представителями Республиканской партии США американский лидер заявил, что в случае, если конгрессмены-республиканцы планируют победить на следующих выборах, то они не должны сокращать финансирование программ медстрахования Medicaid, а также Medicare и федеральную программу социального страхования.

Но главе Белого дома возразили, отметив, что в предложенном варианте законопроекта как раз затрагивается финансирование программы Medicaid.

29 июня Сенат США провел процедурное голосование по законопроекту «о расходах и налогах», что открывает возможность для его принятия в ближайшие дни, к установленному Республиканской партией дедлайну — 4 июля.

940-страничный документ предполагает общее снижение федеральных налогов. Вместе с этим в США планируется резкое урезание социальных расходов, в том числе по программе в области здравоохранения Medicaid.

По оценкам бюджетного управления конгресса США, вступление законопроекта в силу оставит без медицинской страховки порядка 10,9 млн человек. Он также лишит не менее трех миллионов человек права на продовольственную помощь.

Одновременно с этим закон позволит США увеличить расходы на оборону, а также на «обеспечение безопасности» на южной границе государства.

Ранее Маск предрек долговое рабство в США из-за законопроекта Трампа.

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