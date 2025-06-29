Маск предрек долговое рабство в США из-за законопроекта Трампа

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение в соцсети X, что законопроект, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривает крупнейшее увеличение госдолга, что может направить Соединенные Штаты по пути долгового рабства..

«Этот законопроект увеличит потолок госдолга на $5 трлн, это самое большое увеличение в истории, которое направит Америку по кратчайшему пути к долговому рабству», — написал Маск.

Помимо этого, предприниматель считает, что законопроект уничтожит миллионы рабочих мест в США и приведет к огромному стратегическому ущербу в стране.

Пакет мер, который Трамп назвал «большим и красивым», включает продление налоговых льгот 2017 года, увеличение численности армии и реализацию его планов по массовым депортациям.

16 июня Маск заявил, что США могут обанкротиться из-за нынешней финансовой политики, связанной в том числе с государственным долгом. Таким образом бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей платформы. Маск отметил, что сейчас 25% налоговых поступлений США идут на выплату процентов по госдолгу, который составляет $37 трлн. При этом, как отметил пользователь, доходы бюджета составляют $5 трлн.

Ранее глава Минфина США предупредил о приближении дефолта.