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Сенат США принял закон «о расходах и налогах»

Сенат США принял закон о снижении федеральных налогов и социальных расходов
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Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Сенат США провел процедурное голосование по законопроекту «о расходах и налогах», что открывает возможность для его принятия в ближайшие дни, к установленному Республиканской партией дедлайну — 4 июля. Об этом пишет NBC News.

940-страничный документ предполагает общее снижение федеральных налогов, однако одновременно в США планируется резкое урезание социальных расходов, в том числе по программе в области здравоохранения Medicaid. Одновременно закон позволит США увеличить расходы на оборону, а также на «обеспечение безопасности» на южной границе.

По оценкам бюджетного управления конгресса США, вступление законопроекта в силу оставит без медицинской страховки около 10,9 млн человек и лишит не менее 3 млн человек права на продовольственную помощь.

Сейчас его предварительно поддерживает 51 сенатор, против выступают еще 49. Как пишет The Guardian, против принятия закона выступили три сенатора-республиканца — Том Тиллис, Рон Джонсон и Рэнд Пол. Также против принятия данного законопроекта на своей странице в социальной сети X выступал Илон Маск, заявивший, что закон лишит США миллиона рабочих мест.

Проведение процедурного голосования стало возможным после нескольких часов прений, в ходе которых лидер большинства в сенате Джон Тун убедил сенаторов Лизу Мурковски, Рика Скотта, Майка Ли и Синтию Ламмис отказаться от нейтральной позиции и поддержать законопроект.

До этого в Пентагоне заявили, что США сократили расходы на Украину.

Ранее конгресс США предложил Трампу «рычаги давления» на Путина.

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