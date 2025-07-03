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В Приднестровье продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Приднестровье продлили уровень террористической опасности до 5 сентября
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Глава Приднестровья Вадим Красносельский продлил до 5 сентября срок действия «желтого» уровня реальной террористической опасности, который подразумевает потенциальную возможность совершения терактов. Об этом сообщили в пресс-службе главы ПМР, передает РИА Новости.

«Продлить срок действия высокого «желтого» уровня террористической опасности на 60 суток», — указывается в подписанном Красносельским указе.

В документе говорится, что решение приняли в связи с сохраняющейся угрозой теракта и необходимостью ему противостоять. Указ вступит в силу с 7 июля.

30 апреля парламент Приднестровья единогласно утвердил указ Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения. Депутаты увеличили срок действия особого режима на 30 суток. Таким образом, он будет действовать до 8 июня. Такое решение принято в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в ПМР.

До этого депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов заявил, что Запад готовит Молдавию к вооруженному конфликту с Россией и Приднестровьем. Парламент Молдавии до этого одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы, в которой говорится о необходимости повышения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что военный контингент России в Приднестровье и местные военные формирования являются угрозой для национальной безопасности республики.

Ранее президент Приднестровья предупредил о возможных провокациях на выборах в Молдавии.

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