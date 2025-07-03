В США ждут «серьезных перемен» на Кавказе из-за ссоры России и Азербайджана

WP: ссора между Москвой и Баку может привести к серьезным переменам на Кавказе

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном может привести к «серьезным переменам» в кавказском регионе. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Отношения между Россией и Азербайджаном, богатой нефтью бывшей советской республикой, резко ухудшились после серии арестов граждан друг друга, которые могут предвещать серьезные перемены в регионе, который Москва когда-то считала своим задним двором», — говорится в сообщении издания.

Как считает WP, Азербайджан «выступает против доминирования России в кавказском регионе, стремясь к более тесным связям с Турцией и Израилем».

До этого директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил «Газете.Ru», что разногласия в отношениях России и Азербайджана искусственно подогреваются извне.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отношения России и Азербайджана носят характер стратегического союзничества и «безусловно, есть силы, которым это не нравится».

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в МИД РФ сообщили, что дипломатов до сих пор не допустили к арестованным в Баку журналистам.