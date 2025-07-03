В России призвали мир отреагировать на лишение гражданства Украины главы УПЦ

Международные организации должны дать оценку лишению властями Украины гражданства митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия (Березовского). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат подчеркнул, что международные организации должны смотреть на это все через призму права человека на вероисповедание.

2 июля митрополита УПЦ Онуфрия лишили украинского гражданства, указ подписал Владимир Зеленский.

В прошлом году Зеленский подписал закон, что позволит запретить в стране все церкви, связанные с РПЦ. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог сравнил Зеленского с Иудой после лишения гражданства митрополита Онуфрия.