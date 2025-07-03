РФ согласовала доступ к арестованным в Азербайджане россиянам

Доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане россиянам согласован. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — сказала дипломат.

Накануне Захарова заявила, что Россия запросила посещение российских журналистов, которые были арестованы в Азербайджане.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Утром 2 июля Захарова заявила, что для РФ и Азербайджана чрезвычайно важны отношения дружбы, но есть те, кто хочет их испортить, и они должны хорошо об этом подумать.

Ранее отец задержанного в Азербайджане россиянина не стал раскрывать никаких подробностей.