На экс-депутата Красноярска Гольдмана завели новое уголовное дело

В отношении бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что Гольдман, стремясь легализовать похищенные деньги, использовал расчетные счета подконтрольной ему организации — ООО «Первая заготовительная компания» (входит в ПАО УК «Голдман Групп»). С августа 2020 года по февраль 2023 года экс-чиновник вывел более 41 млн рублей со счетов СКПК АгроВклад» под предлогом займов. Следствие предполагает, что Гольдман потратил эти средства на личные нужды, включая покупку дома, машины.

В МВД заявили, что следствие продолжается.

В ноябре прошлого года МВД РФ опубликовало подробности по делу о мошенничестве Гольдмана. Сотрудники ведомства обработали 1486 заявлений от обманутых вкладчиков, признав каждого из них потерпевшим по делу. Следствие оценивает ущерб, нанесенный действиями Гольдмана, в более чем 2 млрд рублей.

В феврале 2024 года Гольдмана объявили в международный розыск по уголовному делу. В ноябре 2023 года более тысячи пайщиков кредитного кооператива «Агро вклад», принадлежавшего экс-депутату, обратились в правоохранительные органы с требованием компенсации ущерба на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд признал Гольдмана банкротом.