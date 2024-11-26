МВД раскрыло подробности дела о мошенничестве экс-депутата Гольдмана

МВД РФ опубликовало в своем Telegram-канале подробности по делу о мошенничестве бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана.

Сотрудники ведомства обработали 1486 заявлений от обманутых вкладчиков, признав каждого из них потерпевшим по делу. Почти все из них уже допрошены.

Следствие оценивает ущерб, нанесенный действиями Гольдмана, в более чем 2 млрд рублей. Отмечается, что суд уже арестовал имущество на 4 млрд рублей с целью дальнейшего возмещения средств потерпевшим.

Помимо этого, правоохранители выявили «факт противоправной деятельности» родственника бывшего депутата. Его уже приговорили к 3 годам лишения свободы условно с наложением штрафа.

В феврале Гольдмана объявили в международный розыск по уголовному делу. В ноябре 2023 года более тысячи пайщиков кредитного кооператива «Агро вклад», принадлежавшего экс-депутату, обратились в правоохранительные органы с требованием компенсации ущерба на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей.