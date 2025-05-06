Арбитражный суд признал Гольдмана банкротом

Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона Романа Гольдмана процедуру реализации имущества. Об этом говорится в сообщении арбитража, передает ТАСС.

«Сегодня судом оглашена резолютивная часть решения о признании Р. Г. Гольдмана банкротом и введении в отношении должника процедуры реализации имущества», — говорится в сообщении.

В ноябре МВД РФ опубликовало подробности по делу о мошенничестве Гольдмана. Сотрудники ведомства обработали 1486 заявлений от обманутых вкладчиков, признав каждого из них потерпевшим по делу. Следствие оценивает ущерб, нанесенный действиями Гольдмана, в более чем 2 млрд рублей.

В феврале прошлого года Гольдмана объявили в международный розыск по уголовному делу. В ноябре 2023 года более тысячи пайщиков кредитного кооператива «Агро вклад», принадлежавшего экс-депутату, обратились в правоохранительные органы с требованием компенсации ущерба на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей.