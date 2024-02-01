Красноярский экс-депутат объявлен в международный розыск

Бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана объявили в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД, передает ТАСС.

«Ему заочно предъявлено обвинение. Подготовлены материалы в суд для его заочного ареста», — говорится в публикации.

Гольдман, который был депутатом заксобрания Красноярского края с 2011 года, досрочно был лишен полномочий 23 ноября 2023 года по уголовному делу о небрежном хранении оружия. Суд установил, что в июле 2022 года депутат не исключил доступ посторонних лиц к карабину «Сайга-410К» и не менее пяти патронам к нему, которые хранились в вертолете. В марте 2023 года суд приговорил Гольдмана к штрафу в 90 тыс. руб. по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, что повлекло за собой гибель человека.

1 февраля в отношении депутата возбудили второе уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма арестованного имущества бывшего депутата на сегодняшний день составляет более 4 млрд руб.

Согласно информации системы СПАРК, холдинг Гольдмана занимается производством зерна и мясопродуктов, торговлей горюче-смазочными материалами (ГСМ).

5 декабря сотрудники МВД допросили окружение Гольдмана.

Ранее в прокуратуре рассказали о совершенном из СИЗО ограблении Олега Митволя.