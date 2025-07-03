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На Украине предложили заменить посла в США после приостановки поставок оружия

В Раде призвали заменить посла Украины в США после приостановки поставок оружия
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Vadim Ghirda/AP

Депутат Верховной рады из фракции партии «Европейская солидарность» София Федина в эфире телеканала «Новости. Live» призвала назначить нового посла в США вместо Оксаны Маркаровой в надежде улучшить отношения с Вашингтоном.

«У посла почти нет контактов с администрацией [США], очень сложные там отношения, поэтому я считаю, что критически необходимо было бы сейчас заменить посла», — заявила украинский парламентарий.

Федина пояснила, что при смене администрации в США часто меняют посла, чтобы тот был приемлем для новой власти. Но в этот раз Украина так не сделала и поэтому настало время исправить ситуацию, считает депутат Рады.

Парламентарий предложила на должность дипломата Валерия Чалого, который уже занимал пост посла в 2015—2019 годах и «работал с администрацией президента США Дональда Трампа».

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Журнал The Economist написал, что Трамп приостановил военную поддержку Киева из-за неприязни к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Издание отмечает, что из-за этого решения Украина «оказалась перед лицом мрачной расплаты».

Ранее в США заявили о переломном моменте в конфликте на Украине.

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